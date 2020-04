Vrouw (31) overleden door geweldsinicident in Oppenhuizen

De politie kreeg rond 14.30 uur de melding van een geweldsincident in de woning. Ondanks reanimatie overleed het slachtoffer op de plaats van het incident. De politie startte meteen een onderzoek in en om de woning.

In de omgeving van het incident werd een 35-jarige man aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Zojuist hebben we melding gekregen dat er een geweldsincident heeft plaatsgevonden aan de H.S. Reinardastrjitte in Oppenhuizen. In een woning hebben we een zwaar gewonde vrouw aangetroffen. De hulpdiensten zijn aanwezig.