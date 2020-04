Politie haalt hond uit gezin na mishandelingen

De dierenpolitie heeft na de meldingen onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de hond binnen het gezin vaker werd mishandeld. Volgens meerdere getuigen zou de hond onder andere geslagen en geschopt worden door de eigenaresse. Ook overige gezinsleden zouden de hond mishandelen. Hierop heeft de dierenpolitie de hond donderdagochtend in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. De hond vertoonde angstig gedrag.

Proces-verbaal is opgemaakt en de hond zal medisch onderzocht worden. Daarnaast wordt onderzocht of de hond mentale schade heeft opgelopen door de mishandelingen. Voor het welzijn van de kinderen is hulpverlening ingeschakeld.