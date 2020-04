Snorscooterrijder gewond na botsing in Sint-Michielsgestel

Zaterdagmiddag vond er rond 16.55 uur een verkeersongeval plaats op de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Een man op een snorscooter kwam hier in botsing met een auto.

Gewond

De man kwam ten val en raakte gewond. De automobilist bleef ongedeerd. De politie sloot een deel van de Theerestraat af terwijl ambulancebroeders zich ontfermden over het slachtoffer dat later met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk zag de automobilist de snorscooter op de oversteekplaats over het hoofd en was een botsing niet meer te vermijden.