Onderzoek naar mogelijke schietpartij

Zondag aan het einde van de avond liet de politie via een Twitter bericht weten dat zij onderzoek deden naar een mogelijke schietpartij nabij een speeltuin aan de Admiraliteitslaan in ‘s-Hertogenbosch.

De technische recherche heeft onderzoek gedaan, ook werd een speurhond ingezet voor het zoeken naar mogelijke sporen. Of het onderzoek iets opgeleverd heeft, en of er daadwerkelijk sprake was van een schietpartij kon de politie nog niet bevestigen.