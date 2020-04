Jarige koning 'digitaal' toch in Maastricht

Hart onder de riem

'Het koninklijk echtpaar stak de medewerkers een hart onder de riem en sprak waardering uit voor het harde werk dat tijdens de coronacrisis is en nog altijd wordt verzet', aldus het ziekenhuis.

Maastricht

Koningsdag zou dit jaar in Maastricht worden gevierd, maar kan vanwege de uitbraak van het coronavirus niet doorgaan. Hoewel de koninklijke familie dus niet naar de stad kan komen, bood de technologie een welkome uitkomst.

'Videogesprek met burgemeester Annemarie Penn-te Strake'

Een brede vertegenwoordiging van het Maastricht UMC+ zat nietsvermoedend klaar voor een videogesprek met burgemeester Annemarie Penn-te Strake toen onverwacht ook vanuit Paleis Huis ten Bosch werd ingebeld. Meteen na zijn landelijke toespraak om 10.00 uur spraken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ongeveer een kwartier met de delegatie van het Maastricht UMC+ en de burgemeester.

'Wat in het vat zit verzuurt niet'

Ze spraken over de getroffen voorbereidingen, nieuwe samenwerkingen en teamspirit, de andere manier van contact met patiënten en familie en emoties die komen kijken bij het dagelijks werk. Koning Willem-Alexander liet zich al met al buitengewoon waarderend uit over de inzet van alle medewerkers in deze bijzondere tijden: "Graag had ik in persoon in Maastricht op bezoek willen komen, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Houd vol en blijf gezond!", aldus de koning.