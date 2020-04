Politie houdt derde verdachte zendmastbranden aan

De politie Eenheid Midden-Nederland heeft in samenwerking met de Landelijke Eenheid een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de zendmastbranden. Het gaat om een 30-jarige man uit Swifterbant. Hij wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast in Dronten. De man zit nu vast voor verhoor. De politie onderzoekt of hij bij meerdere branden betrokken is geweest.