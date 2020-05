Defensie draagt patiëntenvervoer vanaf Wadden weer over aan ANWB

Sinds donderdagavond voert de ANWB Medical Air Assistance het volledige patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland weer uit. Het Defensie Helikopter Commando nam de taak sinds 20 april over van 07.00 uur tot 22.00 uur. Daardoor waren de ANWB-helikopters beschikbaar om ernstig zieke COVID-19-patiënten naar verschillende intensive care-afdelingen in Nederland te brengen.

Defensie transporteerde sinds 20 april 4 patiënten vanaf de Wadden. Dat gebeurde met een speciaal hiervoor ingerichte NH90-helikopter. Aan boord ging een Aeromedical Evacuation Team mee van de Operationele Gezondheidszorg. Het vlieg-medisch personeel is afkomstig van het Centrum voor Mens en Luchtvaart in Soesterberg. Dit toonaangevende internationale kennisinstituut heeft veel kennis in huis van onder meer luchtvaartgeneeskunde.

Mocht de nood aan de man zijn, dan kan Defensie de taak binnen 36 uur weer op zich nemen. Dit zogenoemde op ‘notice to effect’, blijft tot 15 juni van kracht.