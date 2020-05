'Valse' melding brand in 'zendmast'

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de brandweer even voor 03.40 uur een melding van een brand in een zendmast aan de Kielsterachterweg in het Groningse Kiel-Windeweer.

Affakkeltoren NAM

De brandweer rukte direct uit en ging ter plaatse op de gemelde locatie. Aldaar bleek echter dat er wel brand was maar dat die niet in een zendmast woedde. Het ging namelijk om een affakkeltoren van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op de locatie Wildervank waar bovenop een grote vlam was te zien, zo heeft de brandweer laten weten.

Vergissing is menselijk

Op bijgaande foto is te zien dat de 'vergissing' die de melder van de brand maakte menselijk is omdat het verschil met een zendmast tijdens daglicht voor een leek wellicht al moeilijk is te zien laat staan midden in de nacht. Ook gezien de grote hoeveelheid brandstichtingen in zendmasten die in de afgelopen weken zijn gepleegd, inmiddels al ruim 20 keer, is het alleen maar goed dat de melder direct heeft gehandeld en 112 heeft gebeld.