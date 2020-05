Twee aanhoudingen voor explosie woning Groningen

De verdachten werden aangehouden nadat er in de woning explosieve stoffen waren aangetroffen.

Tijdens een zoeking op zaterdag in de zwaar beschadigde woning, werd er verdacht materiaal aangetroffen. Om die reden werd de directe omgeving opnieuw ontruimd en werden omwonenden opgevangen. Directe omwonenden moesten vrijdagavond 1 mei na de explosie in de woning ook hun woningen verlaten en zij werden toen ook opgevangen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) verrichtte zaterdagavond onderzoek en trof explosieve stoffen aan in de woning. De EOD heeft deze stoffen op zaterdag en zondag afgevoerd en onschadelijk gemaakt.



Afgelopen zondag werd het onderzoek naar de aanwezigheid van explosieve stoffen in de woning afgerond. De bewoners konden toen terug naar hun huis. Het onderzoek in relatie tot de explosieve stoffen is nog niet afgerond evenals het onderzoek naar de oorzaak van de explosie. De twee aangehouden verdachten zitten vast.