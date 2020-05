Uitslaande brand vrijstaande woning Sint-Oedenrode

Woensdagmiddag om 14.30 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een uitslaande woningbrand aan de Pastoor Smitsstraat in Sint-Oedenrode. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Ambulance

Voor de brand kwamen meerdere blusvoertuigen, een redvoertuig uit Veghel een waterwagen uit Schijndel en een ambulance ter plaatse. De Pastoor Smitsstraat is aan beide kanten afgesloten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.