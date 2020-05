Vandalen gooien stoeptegel door ruit rijdende politieauto

Het is kort na middernacht als twee agenten een surveillanceronde doen in de Burgemeester Tellegenbuurt in Amsterdam Zuid. Op de Lutmastraat, ongeveer ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Tellegenstraat, worden ze opgeschrikt door een enorme harde klap en glasgerinkel. De glassplinters raken hen in het gezicht. Dan blijkt dat in een van de achterramen een groot gat zit. Bij het voeteneinde van de achterbank ligt een stoeptegel. Van een mogelijke dader of daders ontbreekt ieder spoor.

Getuigenoproep

De politie wil graag weten wie voor deze actie verantwoordelijk is en vraagt hierbij de hulp van het publiek. Daarom komt zij graag in contact met mogelijke getuigen die in de nacht van 6 op 7 mei 2020, of wellicht eerder die woensdagavond, iets verdachts gezien of gehoord hebben dat het onderzoek verder zou kunnen helpen. Ook is men op zoek naar camera- of dashcambeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto in de omgeving, die het incident of een mogelijke dader of daders op beeld hebben staan. Heeft u andere aanvullende informatie met betrekking tot deze zaak? Dan hoort de politie dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.