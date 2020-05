FIOD houdt man aan voor oplichting met mondkapjes

Op 8 mei heeft de FIOD een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting met mondkapjes. Klanten betaalden hem voor hun bestellingen van mondkapjes, maar kregen niets geleverd en zijn zo opgelicht voor ruim 95.000 euro. Tijdens doorzoekingen in twee woningen in Den Haag is beslag gelegd op administratie. Ook is een handelsvoorraad verdovende middelen gevonden, die is overgedragen aan de politie.