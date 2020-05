Treinen naar Zandvoort te vol, NS roept op niet met trein naar strand te gaan

Het is zaterdag erg druk in de treinen richting Zandvoort. Daarom doet de NS een dringend beroep op iedereen om niet meer met de trein naar het strand te gaan. 'Samen moeten we grote drukte voorkomen, de trein is even geen uitje', zo laat de NS zaterdag weten.