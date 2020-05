Anti-lockdownprotest in Groningen

Zaterdagmiddag is in het centrum van Groningen een anti-lockdownprotest gehouden op de Ossenmarkt.

Grote verschillen per gemeente

Een groep van totaal ongeveer 20 personen protesteerden tegen de grote verschillen per gemeente in de uitvoering van de coronamaatregelen. De groep hield de anderhalvemeter-maatregel goed in acht.