25-jarige Rotterdammer doodgeschoten Bergselaan

Bewoners van Rotterdam-Noord schrokken zondagavond om iets voor 22:00 uur van meerdere knallen in de omgeving van de Bergselaan. Op de hoek met de Ackersdijkstraat straat troffen agenten een zwaargewonde man aan. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rotterdammer overleed ter plekke. Direct werd een onderzoek in de omgeving gestart. Er is met getuigen gesproken en er wordt sporenonderzoek verricht. Het onderzoek gaat vandaag verder.

Vluchtroute

Getuigen meldden dat ze twee donker geklede mannen met mogelijk een bivakmuts op na het schietincident zagen wegrennen en in een gereedstaande auto zagen stappen. Vervolgens reden ze de Rodenrijsestraat op. In Overschie onder de Spaansebrug werd kort na de liquidatie een uitgebrande Audi A4 aangetroffen. Een getuigen zag daar twee mannen vanaf tennispark Overschie wegrennen naar de Baumannlaan. De auto, die overigens half maart gestolen is in Hoofddorp, is volledig uitgebrand.