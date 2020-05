Gepensioneerde arts bracht menselijk strottenhoofd per abuis naar kringloopwinkel

Aangifte bij politie

Het geschrokken personeel deed aangifte bij de politie van de bizarre vondst. Na onderzoek bleek dat het om menselijk weefsel uit 2003 ging dat destijds gebruikt mocht worden voor scholing van artsen van het Isala ziekenhuis.

Gepensioneerde arts

De pot met het strottenhoofd op sterk water is afkomstig van een inmiddels gepensioneerde arts van Isala. Deze had oud materiaal verzameld om op te ruimen. Deze waren in een zak gedaan om terug te brengen naar het ziekenhuis om op de gebruikelijke wijze te vernietigen. Echter per abuis is deze in de verkeerde doos terecht gekomen voor de kringloopwinkel, waar deze gevonden is door personeel van de kringloopwinkel.

Verklaring Isala

'We betreuren ten zeerste dat dit is gebeurd en hebben hiervoor de betrokken personen van de kringloopwinkel excuses aangeboden. Het mee naar huis nemen van patiëntgegevens of -materiaal is vanwege ons privacybeleid ten strengste verboden. Dit had dan ook nooit mogen gebeuren. Ons privacy- en informatiebeleid wordt bij ons continu onder de aandacht gebracht. We zullen dit intern onderzoeken om te leren van dit incident', aldus het Isala.

Geen misdrijf

De medewerkers van de kringloopwinkel hebben juist gehandeld en de politie op de hoogte gesteld. Die hebben direct contact gezocht met pathologen om de herkomst van dit humane weefsel te verifiëren. 'Er kan met zekerheid gezegd worden dat het hier niet gaat om een misdrijf, maar om een oud preparaat dat gebruikt mocht worden voor scholing van artsen', aldus het Isala.