Politie doet onderzoek na incident in Perseusstraat

Ter plaatse troffen agenten twee mannen in een auto aan. Eén hiervan was licht gewond en is behandeld door personeel van de ambulance. Na controle in het voertuig werden hierin verboden messen aangetroffen.

Beide mannen, een 20-jarige uit Groningen en een 21-jarige uit Haren, zijn aangehouden en onderzocht wordt wat er zich heeft afgespeeld.