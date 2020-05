Grote brand in Rotterdam

De brandweer in Rotterdam is zaterdagmorgen met groot materieel uitgerukt voor een grote brand aan de Hillendijk.

De brand was ontstaan in een schuur en overgeslagen naar meerdere woningen. Hier waren personen aanwezig die er niet uit konden. Hiervoor heeft de brandweer twee ladderwagens ingezet. Meedere personen zijn nagekeken door personeel van de ambulancedienst. Eén persoon raakte licht gewond omdat deze teveel rook had ingeademd.

De toedracht van de brand is niet bekend.