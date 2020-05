Brug stort neer in Maassluis

In het centrum van Maassluis is gistermiddag een brugdek naar beneden gevallen. Niemand raakte gewond. Het gaat om de brug de Lijndraaiersbrug.

Door nog onbekende oorzaak raakte het brugdek los toen deze open stond en klapte op het wegdek. Op een bewakingscamera van een café is te zien hoe het brugdek neerklapt en een stuk terugveert.

Niemand raakte gewond. De exacte schade is nog onbekend. Volgens de gemeente tegenover RTV Rijnmond is de brug nu stabiel. Morgen wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe de brug gerepareerd kan worden. De brug is alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Het autoverkeer moet omrijden.