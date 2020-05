Auto over de kop, bestuurster gewond bij Holsloot A37

Over de kop geslagen

Door onbekende oorzaak is hier een auto over de kop geslagen. De bestuurster, die bekneld raakte, is door de brandweer uit haar auto bevrijd. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid gedurende het onderzoek en de berging