Twee aanhoudingen na schietincident Rotterdam

De Oranjeboomstraat in Rotterdam werd donderdagmiddag iets voor vieren opgeschrikt door een schietgeluid in de lucht. De bestuurder van een glimmende auto schoot vanuit zijn raam in de lucht.

De bijrijder stapte uit en liep weg. De bestuurder reed vervolgens door. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan.

Politieagenten kwamen snel op de melding af en probeerden de twee op te sporen. Even later kwam er een melding bij de politie binnen van een passant dat een bestuurder van een glimmende blauwe auto een vuurwapen op hem zou hebben gericht op de Krabbendijkestraat. Inmiddels was het kenteken bekend. Rond 17.30 zagen agenten de auto rijden en gaven een stopteken. Met een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten (BTGV) zijn de twee op de Oldegaarde aangehouden. Ze hadden een gasdrukwapen in de auto liggen.