NS verwacht verlies van 4,7 miljard euro aan inkomsten door corona

NS loopt in totaal over de komende 5 jaar naar verwachting 4,7 miljard euro aan inkomsten mis vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Dit heeft NS vrijdag bekendgemaakt.

'Krimp onvermijdelijk'

De Coronacrisis zal zeker vijf jaar een negatieve impact hebben op NS. Uitgaande van de huidige inzichten verwacht NS pas in 2025 weer de reizigersaantallen uit het topjaar van 2019 te vervoeren. Dat maakte de Raad van Bestuur van NS bekend in een online personeelsbijeenkomst voor alle 20.000 NS-medewerkers in Nederland. De komende jaren wordt NS een kleiner bedrijf, zo was de mededeling.

Vervoer van veel minder reizigers

Vanaf 2 juni start NS grotendeels de dienstregeling weer op, in nationaal belang. Deze crisis zal vervolgens voor een lange tijd gevolgen hebben voor NS. Treinreizen wordt voorlopig niet zoals het was. Allereerst omdat NS vanwege corona veel minder reizigers kan vervoeren. Daarbij wordt een forse krimp van de economie verwacht. Daarbovenop zullen mensen de eerste jaren meer blijven thuiswerken en ontdekken ze alternatieven als de e-bike. Ook internationaal gaat Nederland minder reizen. Alle verwachtingen zijn door Corona omgeven door veel onzekere factoren.

Financiële situatie is 'ernstig'

De Raad van Bestuur lichtte de medewerkers toe dat de financiële situatie ernstig is. Veel Stationswinkels zijn dicht, 80% van de OV-fietsen staan in de stalling en reizigers hebben hun abonnementen gepauzeerd. Bert Groenewegen, directeur financiën in de Raad van Bestuur: 'We hadden tot voor kort 1,3 miljoen dagelijkse reizigers, nu zijn dat er 110.000. Door de crisis verwachten NS tot 2025 zo’n 4,7 miljard euro aan omzet te verliezen. Dit jaar had NS een positief resultaat van 164 miljoen euro verwacht. In de nieuwste prognoses moeten we uitgaan van een verlies van ruim 1 miljard euro over 2020.'

Forse besparingen

NS gaat in gesprek met de medezeggenschap en de bonden over een besparingsoperatie om financieel gezond te blijven. Dit is nodig om de toekomst van het bedrijf in handen te houden. NS denkt na over een besparingspakket van €1,4 miljard over 5 jaar. Dat is fors maar noodzakelijk. Daarbij moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Makkelijke besparingen, zijn er niet.

Aanpassen naar weer 'financieel gezond'

NS wil zich aanpassen aan de nieuwe situatie om in 2024 weer financieel gezond te zijn. Bij de maatregelen die NS gaat nemen, staat een betaalbaar treinkaartje voorop. NS wil en kan de verliezen niet afwentelen op de reiziger door de prijs van het treinkaartje te verhogen. NS wil zich juist tot het uiterste inspannen om de trein aantrekkelijk te houden, met een prettige verantwoorde reiservaring zoals Nederland voor de Coronacrisis gewend was.

Noodzakelijke overheidssteun

Gezamenlijk met de andere vervoerders wordt er met de overheid gesproken over de financiële situatie van het OV. NS is ook met zowel de aandeelhouder, het ministerie van Financiën, als de concessieverlener, het ministerie van I&W in gesprek. NS kan deze crisis niet zelfstandig doorstaan en hulp van de overheid is noodzakelijk, zo werd in de bijeenkomst duidelijk gemaakt.