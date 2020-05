Ver in de toekomst kijken en kosten besparen voor de kerst doe je zo

Het is ondernemers niet ongewoon om de blik op de toekomst gericht te hebben. Een kortetermijnstrategie combineert op deze wijze met een lange termijnvisie. Toch zijn er weinig bedrijven die op dit moment al met de feestdagen in december bezig zijn. Dat is een gemiste kans, want juist het ver in de toekomst kijken, biedt de meeste mogelijkheden. Deze manier van kijken brengt nog een voordeel met zich mee, namelijk kosten besparen. Hoe dat zit, ontdek je hier.

Kijken, vergelijken en besparen

Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat bedrijven voor kerst een kerstpakket uitdelen aan werknemers. Daaruit blijkt waardering voor het personeel van je bedrijf. Ondanks dat kerst nog ver weg is, zijn er nu al mogelijkheden om over de samenstelling van dit geschenk na te denken. Dat biedt namelijk de gelegenheid om te kijken, vergelijken en te besparen. Zo vlak voor kerst heb je daar vaak de tijd niet voor. Daarom is het nu juist een goed moment om daar tijd aan te besteden. Dan hoeft het allemaal niet zo gehaast te gebeuren en heb je de tijd om een goede vergelijking te maken. Die vergelijking is dan onder meer op basis van de prijs te maken zonder in te hoeven leveren op originaliteit. Dat komt omdat de keuze nu al enorm is en er allerlei prijsklassen beschikbaar zijn.

Neem de tijd voor waardering van je werknemers

Het getuigt van goed werkgeverschap als je ruim de tijd neemt om waardering voor je werknemers te laten blijken. Die waardering blijkt niet echt als je op het laatste moment nog even een kerstpakket voor je werknemers moet uitzoeken. Vaak valt dat ook wel op door de keuze die dan is gemaakt. Je hebt op dit moment wel nog ruim de tijd om er serieus mee bezig te zijn. Dat uit zich straks op het moment van uitdelen in waardering die je van je werknemers krijgt. Als ondernemer weet je als geen ander hoe belangrijk het is om tevreden personeel te hebben. Die tevredenheid is natuurlijk op allerlei manieren te bereiken en één daarvan is hen te belonen met een fantastisch kerstpakket. Je hoeft zelf niet eens creatief of origineel te zijn om een pakket samen te stellen. Er zijn bedrijven die dat al voor je hebben gedaan. Zo hoef jij alleen maar na te denken over een passend thema om je werknemers voor kerst blij te maken.