Lotus sportwagen crasht na botsing tegen boom op in Oirschot

Zondagmiddag rond 15.20 uur is een automobilist gewond geraakt nadat hij op een boom was gebotst.

Ziekenhuis

Van zijn Lotus sportauto bleef weinig over. De man is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een gedeelte van de rijbaan is tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf komt ter plaatse om het voertuig af te voeren. Politie neemt getuigenverklaringen op van getuigen.