Minderjarige meisjes met vuurwapen plegen woningoverval in Oss

De politie heeft dinsdagochtend twee minderjarige meisjes aangehouden voor betrokkenheid bij een gewapende woningoverval op zaterdagavond 4 april in Oss. 'Het 55-jarige slachtoffer werd die avond in zijn woning in Oss overvallen door drie personen', zo laat de politie dinsdag weten.