Binnenstad Assen klaar voor opening terrassen

Vanaf maandag 1 juni mogen cafés, restaurants en culturele instellingen weer gasten ontvangen. Gasten die we graag in Assen verwelkomen. We moeten echter nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden en drukte vermijden. Dit vraagt om aanpassingen in de binnenstad. De ondernemers van Assen maken samen met de gemeente ruimte om bezoekers op een gastvrije en veilige manier te ontvangen.

Ruimte voor terrassen

De horecaondernemers hebben in overleg met de gemeente plannen gemaakt voor de uitbreiding van hun terrassen. Dat is nodig om een redelijk aantal gasten te kunnen ontvangen en tegelijkertijd voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Met ingang van tweede pinksterdag – maandag aanstaande – gaan de cafés, restaurants en de terrassen weer open.

Ruimte voor voetgangers

Door de versoepeling van de maatregelen wordt het drukker in de binnenstad. Om bezoekers in staat te stellen om voldoende afstand te houden is meer ruimte nodig, zeker nu de terrassen groter worden. Daarom mogen voetgangers op een aantal plekken in de binnenstad de rijbaan gebruiken. Op die plekken mag dan niet worden gefietst. Op hele drukke of krappe plekken – zoals de warenmarkt en de horeca rond de Markt en de Kerkstraat – gaan de aanpassingen nog een stapje verder. Daar mag de fiets ook niet aan de hand worden meegenomen. Aan de randen van deze gebieden wordt voor extra fietsparkeerplekken gezorgd.

Meer details

De aanpassingen hebben betrekking op delen van de binnenstad en gelden op verschillende momenten van de week. Bovendien hebben de aanpassingen ook gevolgen voor bijvoorbeeld de bevoorrading, afhaal- en bezorgdiensten en het toezicht op de veiligheid. Meer gedetailleerde informatie over de aanpassingen in de binnenstad van Assen is te vinden op www.assen.nl.

Experimenteren

De aanpassingen en het effect daarvan worden door de gemeente in samenwerking met ondernemersorganisatie Vaart in Assen wekelijks beoordeeld. Wat goed werkt blijft en wat niet goed werkt wordt zo snel mogelijk aangepast. Samen wordt gezocht naar een goede balans tussen gastvrijheid en veiligheid.

Start op 1 juni

De aanpassingen gaan op 1 juni in en gelden in principe tot 1 september. De verwachting is dat het Rijk dan nieuwe richtlijnen voor de bestrijding van de coronacrisis presenteert.