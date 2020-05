Boekhoudprogramma Rompslomp.nl koppelt met alle Nederlandse banken

Klanten van het boekhoudprogramma Rompslomp kunnen vanaf nu gebruik maken van een automatische bankkoppeling. Deze nieuwe functionaliteit zorgt ervoor dat alle banktransacties direct zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen ondernemers supersnel zien of een factuur is betaald of niet en het geeft bijna realtime inzicht in de financiële situatie.

De PSD2-wetgeving heeft ervoor gezorgd dat veel banken het nu mogelijk maken om banktransacties te kunnen delen met derde partijen, zoals boekhoudprogramma’s. Niels Koning, mede-eigenaar van Boekhoudprogramma Rompslomp.nl: "Wij kregen van onze gebruikers geregeld de vraag om een automatische koppeling tussen Rompslomp en hun bank. Een dergelijke koppeling zorgt voor minder administratief werk en dit is iets waar we bij Rompslomp elke dag mee bezig zijn.”

In één klap alle banken geïntegreerd

We zijn hard aan de slag gegaan om een koppeling met banken mogelijk te maken voor onze gebruikers. Door hierbij samen te werken met het bedrijf Ponto, onderdeel van Isabel Group, hebben we supersnel de koppeling kunnen realiseren en is Rompslomp vanaf nu als een van de eerste boekhoudpakketten te koppelen met bijna alle Nederlandse banken. Niet alleen de grootbanken ING, Rabobank, ABN-AMRO maar ook KNAB, Triodos, SNS Bank, ASN Bank, Regiobank en Bunq (bijna) zijn te koppelen", legt Niels Koning uit.

We zijn erg trots om nu deze oplossing aan onze klanten te kunnen bieden. Dit gaat ondernemers weer veel tijd schelen in het bijhouden van de boekhouding."

Realtime inzicht in financiën

Het grote voordeel van een automatische bankkoppeling is dat direct alle banktransacties van een zakelijke rekening ook in het boekhoudprogramma Rompslomp.nl staan. Koning: "Dit zorgt ervoor dat ondernemers supersnel kunnen zien of een bepaalde factuur is betaald of niet. Het geeft bijna realtime inzicht in de financiële situatie."

Meer tijd voor ondernemen

Ondernemers besparen veel tijd door gebruik te maken van deze koppeling. Niet alleen doordat transacties niet meer handmatig ingevoerd moeten worden, maar ook omdat banktransacties automatisch door Rompslomp worden geanalyseerd en hier een boekingsvoorstel voor wordt gedaan. "Maakt een ondernemer vaker dezelfde boeking of is een bedrag 1-op-1 aan een factuur te koppelen, dan wordt er een auto-inboek-voorstel gedaan. Met één druk op de knop wordt de betaling ingeboekt."

Voor ieder wat wils

Koning: "Wij weten maar al te goed dat elke ondernemer weer andere behoeftes heeft. Het aantal transacties bij een ondernemer in de bouw ziet er heel anders uit dan iemand die een freelance interim klus heeft bij één opdrachtgever. We bieden daarom de automatische bankkoppeling aan als add-on op bestaande Rompslomp-pakketten. De koppeling is gemakkelijk te activeren vanuit het account van de klant. Ondernemers kunnen zelf kiezen of ze van deze functionaliteit gebruik willen maken. Er is ook geen limiet op het aantal in te lezen banktransacties".