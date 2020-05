Automobilist rijdt door na aanrijding met motor

Bij een ongeval in het Groningse Warffum tussen een motorrijder en een personenwagen is vrijdagmorgen een persoon gewond geraakt.

Omstreeks 11.00 uur kwamen beide met elkaar in botsing op de Onderdendamsterweg. De motorrijder is bij het ongeval gewond geraakt en met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De automobilist reed naar de aanrijding door. De politie is opzoek naar een lichtblauwe Daihatsu Charade die in de richting van Onderdendam is gereden. De auto heeft vermoedelijk schade aan de voorzijde.