Man in woning overvallen en gekneveld

Een 43-jarige man uit Heinenoord werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gekneveld in zijn woning aan de Goidschalxoordsedijk aangetroffen door agenten. De politie was gewaarschuwd door buurtbewoners, die geschreeuw hadden gehoord. De man bleek in zijn huis te zijn overvallen.