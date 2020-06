Ongeval met twee auto's in Emmen

Op de kruising Rondweg / Houtweg in Emmen zijn dinsdagavond twee auto`s door onbekende oorzaak in botsing gekomen.

Ziekenhuis

Bij het ongeval is een persoon overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Een ander persoon is in de ambulance onderzocht. De brandweer Emmen, politie en ambulance kwamen naar de ongevallocatie. Het verkeer werd om en om langs het ongeval verwezen. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie zal onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.