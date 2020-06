Zeven verdachten in 'Sesamstraatkartel' aangehouden

De politie heeft in een onderzoek naar een criminele organisatie, onder gezag van het Landelijk Parket, dinsdag 26 mei zes verdachten aangehouden. Zaterdag 30 mei is een zevende verdachte aangehouden. 'De zeven mannen worden ervan verdacht deel te nemen aan een internationaal opererende organisatie. Deze criminele organisatie zou drugs via Europese havens Nederland binnenbrengen en ten behoeve daarvan grote bedragen witwassen', zo maakt de politie woensdag bekend.

'Sesamstraatkartel'

Het onderzoek naar dit crimineel netwerk is gestart naar aanleiding van een eerder politieonderzoek. Tijdens een doorzoeking in dit onderzoek in 2018 werd administratie in beslag genomen. Aan de hand daarvan is het huidige onderzoek naar geldstromen opgestart. In het onderzoek stuitte de rechercheurs op het gebruik van Ennetcom-data. 'Onderzoek naar deze ontsleutelde data leerde de rechercheurs veel over de organisatie; het zogenaamde Sesamstraatkartel. De betrokkenen communiceerden onderling namelijk door gebruik te maken van namen uit de kinderserie Sesamstraat', aldus de politie.

Aanhoudingen

Een 38-jarige man uit St. Willebrord, een 39-jarige man uit Berkel en Rodenrijs, een 58-jarige man uit Amsterdam, een 46-jarige man uit Roosendaal, een 65-jarige man uit Eindhoven en een 35-jarige man uit Bergen op Zoom zijn aangehouden. De zes personen werden opgeroepen om zich vorige week dinsdagochtend te melden, waarna ze werden aangehouden. De zevende persoon, een 52 jarige Nederlander die in Spanje woont, is zaterdag 30 mei aangehouden in Breda. Aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek worden niet uitgesloten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen enkel contact hebben met hun raadsman. De verdachten zijn inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris in Zwolle. Voor 14 dagen is de bewaring bevolen.

Doorzoekingen

Eind 2019 doorzocht de recherche bedrijfspanden en woningen op 20 locaties verspreidt door Nederland. Er werd onder andere beslag gelegd op administratie en twee panden. Eén van de dinsdag aangehouden verdachten werd destijds al aangehouden voor het bezitten van ruim 50.000 XTC-pillen en wordt daarvoor afzonderlijk vervolgd. Bij een andere verdachte zijn vijf valse ID-bewijzen aangetroffen, waaronder een vals diplomatiek paspoort. Het onderzoek naar de criminele organisatie wordt uitgevoerd door een FinEC-team van de Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Zij werkten aan dit onderzoek samen met vele partners, waaronder buitenlandse opsporingsdiensten.