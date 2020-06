Tips ter voorbereiding van een motortocht

Wat is er nou fijner dan lekker toeren op je motor. Ben jij het type van 'gewoon je neus achterna rijden en zien waar je uitkomt' of vind je het prettiger om een precies uitgestippelde route volgen? Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Op beide manieren ervaar je een heerlijk gevoel van vrijheid! Maar in beide gevallen is het belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan. We hebben wat tips voor je op een rijtje gezet, zodat jouw motortocht zeker een succes zal worden.

Bereid je motor voor

Natuurlijk is een allereerst vereiste dat je motor in perfecte staat is. Geef je bike daarom een grondige onderhoudsbeurt of breng hem daarvoor naar de garage. Controleer banden, olie, remmen, verlichting etc. Heeft je tweewieler lang stilgestaan? Check dan ook de ketting. Maak een paar proefritten om te checken of alles soepel loopt en in goede staat is. Voor vertrek gooi je uiteraard je tank nog een keer vol.

Je uitrusting

Je helm is ook van groot belang voor een fijne tocht. Deze moet uiteraard bescherming bieden, maar het is net zo belangrijk dat hij comfortabel zit. Let op punten als het vizier, zonneklep en uitsparingen voor bluetooth apparatuur. Kies voor je tocht bij voorkeur een dag uit waarop de weersvoorspellingen goed zijn: droog en niet te heet en niet te koud. Maar wees altijd voorbereid op verschillende weersomstandigheden en temperaturen. Een motorhelm bij Helmonline heb je morgen al in huis als je hem vandaag nog besteld!

Een beschermend motorpak is erg fijn wanneer het niet zo warm is. Bij hoge temperaturen zal je dit waarschijnlijk minder prettig vinden. De hele dag in natte kleren moeten rondrijden is erg onprettig, maar wegzweten in je motorpak in de volle zon is ook niet alles. Neem daarom voor verschillende omstandigheden passende outfits mee. Neem ook wat gereedschap en bandenreparatieset mee om de eenvoudigste pechgevallen zelf op te kunnen lossen.

Je bagage

Het rijdt niet prettig wanneer je motor is volgeladen als een pakezel. Daarom neem je zo min mogelijk mee, maar wel dié zaken die je echt nodig hebt. Hierboven noemden we al gereedschap. Daarnaast zijn de volgende items prettig om bij je te hebben:

• Eten en drinken

• Zo kun je altijd even langs de kant van de weg gaan staan om je ergste honger en dorst te stillen. Ook als je mocht verdwalen en er geen restaurant in de buurt is, is het fijn om gehydrateerd te blijven. Water is dus altijd een must!

• Zonnebril, zonnebrand, regenkleding

• Wipes/babydoekjes: dan kun je altijd jezelf even opfrissen. Zeker bij warm zomerweer is dat erg prettig!

• Telefoon (volledig opgeladen en met extra powerbank), oplader en navigatie.

• Je papieren (ook niet onbelangrijk om die je bij je te hebben).

Slot

Nog een laatste tip: zorg voor een paar goede sloten en zet je motorfiets altijd op slot als je even pauze neemt of ergens parkeert voor een bezienswaardigheid of iets dergelijks. Geef dieven geen kans en zorg ervoor dat je tweewieler er nog staat wanneer je terugkomt.