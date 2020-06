'Nederlandse vliegmaatschappijen negeren restitutieregels nog steeds'

Recht op restitutie bij annulering reis

'De maatschappijen handelen daarmee in strijd met de Europese regels', aldus de Consumentenbond. Volgens een Europese verordening hebben consumenten recht op restitutie als de vervoerder zoals bus, trein, boot of vliegtuig, de reis annuleert. Dit geldt voor het volledige bedrag, dus ook voor extra’s zoals kosten voor stoelreserveringen, bagage en boekingskosten.

Voucher

Veel Europese vliegmaatschappijen houden zich aan die regels, maar Nederlandse maatschappijen lappen ze massaal aan hun laars. Zo krijgen klanten van TUI fly standaard een voucher als hun vlucht is geannuleerd. Het bedrijf vermeldt nergens dat consumenten ook recht hebben op terugbetaling van de kosten, stelt de Consumentenbond.

Helder overzicht rechten

In een reactie aan de Consumentenbond zegt de maatschappij passagiers wel terug te betalen als zij daarom vragen. Maar dat is onvoldoende. Volgens de wet hebben passagiers bij annulering recht op een helder en schriftelijk overzicht van hun rechten. Dit is inclusief het recht op restitutie en de mogelijkheid om zonder meerkosten op een andere datum te reizen.

Lak aan de regels

Transavia en KLM geven ook standaard een tegoedbon. Transavia biedt reizigers alleen geld terug als hun geannuleerde vlucht ná 3 juni gepland stond. Dat scheelt de maatschappij veel geld, omdat het vanaf 4 juni weer veel vluchten uitvoert. Bij KLM krijgen alleen consumenten die van of naar China, Israël, de VS of Zuid-Korea zouden vliegen op verzoek geld terug. Dit geldt ook voor passagiers van wie de vlucht na 14 mei is geannuleerd. Corendon biedt de restitutie-optie eveneens pas vanaf 14 mei.

'Lak aan de regels‘

Ongelooflijk’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Op alle mogelijke manieren is de luchtvaartmaatschappijen al duidelijk gemaakt wat de regels zijn. Wij deden dat, de Europese Commissie sprak zich erover uit en zelfs minister Van Nieuwenhuizen, die de maatschappijen aanvankelijk in hun handelswijze steunde, kwam daarvan terug. Maar deze bedrijven hebben lak aan de regels. Wat ons betreft is de tijd rijp voor strenge handhaving.’

KLM vouchers

Ook met de vouchers van KLM is overigens veel mis. Verplichte toeslagen voor de boeking (€10), ruimbagage (€50 tot €100) en stoelreserveringen (€0 tot €250) zijn niet bij de vouchers inbegrepen. Om ook die kosten terug te krijgen, moesten consumenten tot 3 juni aparte vouchers aanvragen. KLM zegt dat nu te hebben opgelost, maar is daar niet duidelijk over naar haar passagiers.

Omboeken

Luchtvaartmaatschappijen schenden niet alleen de restitutieregels. Corendon, Transavia en TUI fly handelen ook in strijd met de wet bij omboeken. Volgens de Europese Verordening moeten reizigers een reisdatum kunnen wijzigen zonder extra te betalen. Bij KLM kan dat, maar bij Corendon, Transavia en TUI fly moeten passagiers bijbetalen als hun vlucht op een andere datum duurder is.

Ook 'goede' luchtvaartmaatschappijen

Europese luchtvaartmaatschappijen die zich wel aan de restitutieregels houden, zijn onder meer Alitalia, British Airways, Easyjet, Vueling en Norwegian.