Felle woningbrand in Drentse Veenoord

In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een grote brand gewoed in een woonblok in Veenoord. De brand in het pand aan de Rooseveltstraat brak rond 03.30 uur uit.

Brandweerkorpsen

De brand woedde op de eerste verdieping van de woning. Brandweerkorpsen uit Emmen, Klazienaveen,Coevorden, Schoonebeek en Sleen werden opgeroepen voor de bluswerkzaamheden.

Onduidelijk

Het is niet duidelijk of er nog iemand in het huis aanwezig was. Ook over de oorzaak van de brand is niets bekend. De bovenetage van de woning kan als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden. Het blok bestaat uit vier benedenwoningen en vier bovenwoningen.