Rechtbank veroordeeld duo tot gevangenisstraffen

De rechtbank veroordeelt een 32-jarige man uit Dinxperlo voor vernieling, omdat hij met bakstenen de ramen van een woning in Gendringen heeft ingegooid. Voor dit misdrijf krijgt de man 1 maand gevangenisstraf. Daarnaast veroordeelt de rechtbank een 30-jarige man uit Arnhem voor het bedreigen van de bewoner van die woning, omdat hij midden in de nacht met een alarmpistool in de nabijheid van die woning in de lucht heeft geschoten. Verder heeft hij zich schuldig gemaakt aan brandstichting en wapen- en drugsbezit. De man krijgt een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk.