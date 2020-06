Gewonde bij aanrijding in 's Hertogenbosch

Toen een auto de rijbaan op wilde rijden botste deze tegen een passerende auto welke vervolgens weer tegen een vrachtauto botste. De brandweer kwam ter plaatse en stelde de situatie veilig terwijl ambulancemedewerkers zich ontfermde over de betrokken weggebruikers. Ook de politie kwam ter plaatse, zij sloten een deel van de weg af en verleende assistentie bij het ongeval. Een bergingsbedrijf komt ter plaatse om beide personenauto’s af te voeren. De vrachtwagen kon ondanks de schade zelfstandig zijn weg vervolgen. Er is één persoon met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.