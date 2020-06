Persoon ernstig gewond na botsing tegen boom

Een persoon raakte afgelopen nacht ernstig gewond nadat hij met zijn voertuig tegen een boom was gebotst aan de Munnekenweg in het Drentse Ruinen.

Auto over de kop geslagen

De politie kreeg de melding van het ongeval om 03.13 uur en ging samen met de brandweer en de ambulance ter plaatse. Op de locatie bleek een auto over de kop geslagen. De automobilist, een 28-jarige man uit Ruinen, raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.