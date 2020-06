F-16 op Schiphol geland na birdhit

Een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht is woensdagmorgen uit voorzorg op Schiphol geland. Dat gebeurde nadat het toestel een vogel had geraakt. Het jachtvliegtuig maakte op dat moment een trainingsvlucht.

De vlieger besloot na de zogenoemde birdhit geen risico’s te nemen en maakte conform de noodprocedures een voorzorgslanding op de Amsterdamse luchthaven.

De F-16 is veilig aan de grond gezet. Bekeken wordt of het toestel schade heeft opgelopen. Als dat niet het geval is, vliegt het naar de thuisbasis in Leeuwarden.