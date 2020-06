Meerderheid Raad steunt Femke Halsema

In een lang spoeddebat werd Halsema het vuur aan de schenen gelegd over de demonstratie op de Dam op tweede Pinksterdag. Hier werden de corona-regels niet nageleefd en werd er door de burgemeester niet ingegrepen. Zij vond het recht om te demonstreren belangrijker dan de corona-regels. Hier is zij later op terug gekomen.

Halsema gaf in het debat toe dat er fouten zijn gemaakt waardoor het veel te druk werd op de Dam. Zij geeft aan dat zij zich heeft laten adviseren door professionals en daarop haar beslissingen had gebaseerd.

De VVD diende hiervoor een motie van wantrouwen tegen de burgemeester in, die alleen werd gesteund door het Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen. Hierdoor was er geen meerderheid.