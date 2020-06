Gewonde bij steekpartij in Groningen

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Groningen drie mannen, een 39-jarige man, 44-jarige man en 45-jarige man en alle drie woonachtig in Groningen, aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een steekpartij eerder die nacht.

De politie ging voor een melding naar de Westersingel. Ter plaatse bleek een 38-jarige man te zijn neergestoken. Deze is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Op basis van het signalement werden drie mannen in de omgeving aangehouden. Eén van hen was in het bezit van een mes. Het drietal is naar het politiebureau overgebracht.