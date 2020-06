Auto rolt op zijn kop in parkeervak na aanrijding

Voorrangsweg

De auto uit de Nieuwstraat heeft mogelijk een vergissing gemaakt in de voorrangssituatie en kwam in aanrijding met de andere auto die door de klap op zijn kop terecht is gekomen. Bizar genoeg kwam deze auto op zijn kop precies in een parkeervak terecht.

Geen gewonden

De inzittenden van beide voertuigen zijn ongedeerd gebleven, wel is er een ambulance ter plaatse geweest om de betrokkene te controleren. Zij hoefde na deze controle niet mee naar het ziekenhuis. De politie regelde enige tijd het verkeer op de drukke kruising. Een berger is ter plaatse om het voertuig af te voeren.