Politie vindt ruim 800.000 euro cash aan in twee woningen

De politie heeft in een lopend onderzoek in woningen aan de Turnerstraat en Krooswijkhof in Amsterdam-Zuid in totaal meer dan 800.000 euro aangetroffen. Het geld is in beslag genomen. Er zijn twee verdachten aangehouden, een man van 48 jaar en een vrouw van 70 jaar, beiden uit Amsterdam. Ze worden verdacht van witwassen.