Auto uitgebrand in Emmen op de Fokkingeslag

Op een parkeerplaats op de Fokkingeslag in Emmen is zondagavond een auto door brand zwaar beschadigd.

Veel autobranden Emmen

De brandweer kreeg even na 23.00 uur melding van de brand in de wijk Emmermeer. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De laatste tijd is er veel sprake van autobranden in Emmen. De politie stelt een onderzoek in.