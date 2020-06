Politie treft 5-jarig meisje aan en houdt man aan na vermissing

De politie schatte de melding direct in als zeer ernstig en startte direct een grootschalig onderzoek en kleurde Enschede blauw waarbij ook de politieheli werd ingeschakeld. Ook Burgernet werd ingeschakeld zodat het publiek direct mee kon zoeken naar de twee.

Omstreeks 20.00 uur kreeg de politie een melding binnen met (naar later bleek) de juiste informatie over de locatie waarop de genoemde man en mogelijk het meisje zouden kunnen zijn. Beiden werden aangetroffen in een pand aan de Gronausestraat. De politie droeg het meisje aan haar zorgkader over en hield de 64-jarige man uit Enschede in het pand aan.