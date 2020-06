Taakstraffen voor witwassen opbrengsten WhatsAppfraude

Vijf jonge mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar, moeten van de rechtbank Midden-Nederland taakstraffen uitvoeren, variërend van 30 tot 100 uur. De jongeren uit Almere en Hilversum hebben geld witgewassen wat van WhatsApp-fraude afkomstig was. Naast het uitvoeren van taakstraffen, moeten de jongeren geld terugbetalen aan de slachtoffers.

WhatsApp-fraude

De verschillende aangevers krijgen in de eerste maanden van 2018 berichtjes via WhatsApp van bekenden. Althans, dat denken ze. De afzenders van deze berichten lijken echt, de namen en de foto’s kloppen. De strekking van de berichten is hetzelfde: de zogenaamde afzender heeft een nieuw nummer, het oude toestel is bijvoorbeeld kapot of kwijt, en hij of zij heeft dringend geld nodig. De aangevers maken vervolgens bedragen van honderden euro’s over omdat zij denken daarmee hun vriend of familielid te helpen. Bij navraag achteraf blijken de vermeende afzenders van niks te weten.

Geld weggesluisd

De verdachten in deze strafzaak werden niet vervolgd voor de WhatsApp-fraude, maar voor het faciliteren van de mogelijkheid om het geld direct weg te sluizen. Drie van de vijf verdachten regelden dat er telkens bankrekeningen beschikbaar waren waar het van de WhatsApp-fraude afkomstige geld naar werd overgemaakt. Met behulp van de bijbehorende pinpassen haalden deze verdachten direct zelf of door inzet van anderen, het geld van de rekeningen af. De twee jongste verdachten stelden een betaalrekening en pinpas ter beschikking waar bedragen op werden gestort, die op verzoek meteen werden doorgestort. Door op deze manier te handelen zorgden de verdachten er voor dat het geld wat via WhatsAppfraude verkregen werd, snel weggesluisd kon worden. Het geld was daardoor moeilijker traceerbaar.

Witwassen

De rechtbank oordeelt dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geld en vindt dit een ernstig feit. Door witwassen worden criminele activiteiten bevorderd, vergemakkelijkt en in stand gehouden. Alle vijf de verdachten hebben, ieder op een eigen manier, hieraan meegewerkt. De rechtbank veroordeelt de twee hoofdverdachten tot 100 en 80 uur taakstraf. De overige drie verdachten worden veroordeeld tot taakstraffen tussen de 30 en de 50 uur. De rechtbank wijkt in de opgelegde straffen af van de eis van de officier van justitie, die vorderde bij drie verdachten naast taakstraffen ook voorwaardelijke celstraffen. De rechtbank gaat hier niet in mee, mede doordat de feiten ruim twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Ook houdt de rechtbank rekening met hoe het nu met de verdachten gaat.