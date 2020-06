Hond valt in 7 meter diepe afwateringsbuis

Aan de Leemkuilenweg in Zuidlaren was een hond (Airdale terrier) van ruim 25 kilo tijdens het uitlaten in een afwateringsbuis gevallen die in de naast gelegen greppel van de weg onaf gedicht in de grond stond.

Na een verwoede pogingen van de brandweer lukt het maar niet om bij de hond te komen die op een diepte van ruim 7 meter zat.

Hierop werd een hondenreddingsbrigade ingeschakeld. Deze was nog aanrijdend toen het de brandweer van Zuidlaren, met behulp van vangstokken, lukte om de Airdale Terrier na ruim 3,5 uur te bevrijden uit de diepe put aan de Leemkuilenweg in Zuidlaren.

Nu is een vangstok geen 7 meter lang, hoe dan? Dat is het geheim van brandweer Zuidlaren laten de mannen lachend en bezweet weten.

Een dierarts die ook aanwezig was heeft de hond onderzocht op letsel. Gelukkig mankeerde de hond niets en kon deze met zijn baasje huiswaarts keren.