Verdachte van oplichting opgepakt

Eind januari 2020 zag de aangeefster een advertentie op een verkoopsite dat iemand een kamer te huur aanbood in Tilburg. Dat kwam goed uit want ze was dringend op zoek naar een kamer. De aangeefster kreeg toen contact met de latere verdachte. Er werden afspraken gemaakt over het vooraf betalen van de borg wat ze deed. Later meldde de verdachte zich dat aangeefster ook de eerste maand huur moest betalen omdat de kamer anders naar een ander toe zou gaan. Ook dat deed aangeefster.

Aanhouding

Vanaf dat moment werd het contact verbroken en lukte het aangeefster niet meer om haar geld terug te krijgen. Ze deed aangifte en een onderzoek werd gestart. De rechercheurs wisten achter de identiteit van de verdachte te komen. Dat bleek een 21-jarige Poolse man te zijn zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De verdachte werd in het opsporingsregister geplaatst. Op zaterdag 27 juni 2020 om 18.20 uur werd de verdachte in Tilburg aangehouden. Hij is aan het bureau ingesloten en de recherche pakt de zaak weer op.