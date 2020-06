Gasleiding geraakt bij graafwerkzaamheden Boxtel

Bij graafwerkzaamheden in Boxtel, op het terrein waar vroeger het Chinese-Japanse restaurant New Palace stond, werd maandagmiddag een gasleiding geraakt. Rond 14.30 uur werd de gasleiding geraakt en werden direct de hulpdiensten gealarmeerd.

Afgesloten

De omgeving werd afgesloten en de brandweer stelde de situatie veilig. Zij bleven ter plaatse totdat een medewerker van netbeheerder Enexis de situatie veilig had en er geen gas meer uit de defecte leiding stroomde. Het is niet bekend of er ook huisaansluitingen in de woonwijk Boxtel-Oost zonder gas komen te zitten. Ook de politie kwam ter plaatse poolshoogte nemen.