Nieuwe mannetjesleeuw in DierenPark Amersfoort

De twee leeuwinnen in DierenPark Amersfoort krijgen gezelschap. “Deze week hebben de zussen Zaila en Sabi kennisgemaakt met de imposante mannetjesleeuw Ramzes”, vertelt dierverzorger Marc Belt. “Op dit moment bekijken zij elkaar nog van een afstandje om rustig te wennen, maar binnenkort zijn zij samen in het verblijf te zien.”

De mannetjesleeuw is vanuit een dierentuin in Slowakije gearriveerd in het Amersfoortse dierenpark. “De vijfjarige Ramzes heeft een imposante bos manen en een zelfverzekerde brul”, aldus de roofdierverzorger. “Hij en de leeuwinnen hebben elkaar al goed geobserveerd van een afstandje. Zo kunnen zij rustig aan elkaar wennen en de kat uit de boom kijken. Zodra wij zien dat zij er klaar voor zijn, introduceren wij hen samen in het buitenverblijf.”

Leeuwen zijn de enige katachtigen die in groepen leven. “Zo’n groep bestaat uit vrouwtjes, waarbij de man af en toe wisselt”, legt Marc uit. “Wij zien dat de dames positief reageren op de nieuwkomer en verwachten dan ook dat de ontmoeting goed zal verlopen.” De nieuwe mannetjesleeuw is op dit moment in zijn binnenverblijf te bewonderen voor bezoekers en binnenkort zijn de drie leeuwen samen te zien in het buitenverblijf van DierenPark Amersfoort.