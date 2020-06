Brand in bioscoop Kinepolis Emmen

In een technische ruimte van bioscoop Kinepolis in Emmen is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Daarop is het gebouw aan het Westeind ontruimd, zo meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe.

Technische ruimte

Het vuur werd even na 16.30 uur ontdekt in een technische ruimte. Het is onbekend hoeveel mensen er op dat moment in het gebouw aanwezig waren. De brandweer is inmiddels ter plekke om het vuur te blussen.